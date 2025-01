Wyoming, tras anunciar Trump que EEUU abandona la OMS: "De la pandemia no salimos mejores, salimos peores y más tontos"

Hoy se cumplen 5 años desde que la Organización Mundial de la Salud decretara la emergencia sanitaria por el coronavirus, y Wyoming recuerda algunos momentos en los que "la humanidad alcanzó las cotas más bajas de dignidad", como el hombre que en lugar de mascarilla llevaba una hoja de col.

"Esta no es la chorrada más grande, pero era aquello que nos decíamos de que 'saldremos mejores'", afirma el presentador de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que "no solo no salimos mejores, sino que no aprendimos nada sobre la prevención ante posibles crisis sanitarias".

Esto explicaría por qué Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos abandona la OMS. "Es el principal financiador de la institución y esto la va a dejar tocada de muerte", apunta Wyoming, que asegura que a Trump "le da igual la salud del resto del planeta y sus propios ciudadanos".

No obstante, ha nombrado como secretario de Sanidad a Robert Kennedy, "el epítome del triunfo de la estupidez", según Wyoming, que ayer mismo en el Senado dio explicaciones sobre sus teorías, como que el wifi provoca cáncer, que las vacunas causan autismo o que los niños se vuelven trans por beber agua del grifo.

"Cinco años después de la pandemia podemos concluir que no salimos mejores, incluso podríamos decir que salimos peores y más tontos", sentencia.