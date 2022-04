El Gran Wyoming ha analizado las complicaciones que el Gobierno está teniendo para sacar adelante su plan de choque contra la crisis de la guerra en Ucrania. La situación se ha complicado por el 'caso Pegasus' por el que líderes independentistas habrían sido espiados, un hecho que ha hecho tambalear las relaciones entre el Ejecutivo y los grupos independentistas.

A pesar de ello, en el Congreso de los Diputados hoy pintaba un buen día. Así lo cree El Gran Wyoming, que dice que "todo eran risas y buen rollito", como cuando Pedro Sánchez ha llamado "señor Abascal" a Gabriel Rufián. El presentador ha reaccionado a este "lapsus imperdonable" al que ha respondido también el político independentista: "Que me espíen vale, pero que me llame señor Abascal me fastidia".