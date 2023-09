Pedro Sánchez tiene por delante una negociación muy delicada en la que tendrá que hacer contorsionismo para cumplir con las exigencias de Junts si quiere ser investido presidente. Y, es que, como recuerda El Gran Wyoming en este vídeo, "la última vez que el presidente del Gobierno se pronunció sobre la amnistía fue el pasado mes de julio en 'Al Rojo Vivo'", justo 3 días antes de las elecciones.

Y esto era lo que decía: "El independentismo pedía la amnistía, un referéndum de autodeterminación y no han tenido amnistía, ni hay un referéndum de autodeterminación, ni lo habrá".

Unas palabras que hacen reflexionar a Wyoming: "No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación, ni lo habrá. ¿Pero amnistía? Eso no lo dejo tan claro". "Parece que deja la puerta entornada", comenta el presentador de El Intermedio, que evidencia lo "listo que es"."Como se nota que Pedro Sánchez no quiere que la hemeroteca le lleve la contraria".