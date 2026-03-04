Wyoming, sobre las amenazas de Trump a España: "No sé por qué Abascal no ha salido a condenarlo, ¡es un okupa de las bases!"

"Amenaza con meterse cuando le dé la gana, no entiendo por qué Abascal no ha salido a condenarlo, es algo peor que un invasor, ¡es un okupa!", afirma El Gran Wyoming tras la amenaza de Donald Trump.

Donald Trump ha cargado contra España por su postura sobre la guerra contra Irán: "Tengo derecho a parar todo lo que tenga que ver con España, hacer embargos y todo lo que quiera", ha apuntado

"Algunas de las naciones europeas han sido de mucha ayuda, y otras en absoluto. España ha sido terrible. Dije a Scott (Bessent, secretario del Tesoro de EEUU) que cortara todos los tratos comerciales con España", ha declarado el presidente estadounidense, que ha apuntado que "todo empezó cuando pedí que cada país europeo llegara al 5% de gasto en defensa, que es lo que deberían estar haciendo".

Además, el presidente de EEUU haya dicho que puede usar las bases de Rota y Morón, pese a que España tiene la soberanía de estas bases: "Han dicho que no podemos usar sus bases, pero podemos usarlas, podemos volarlas y usarlas. Nadie nos va a decir que no podemos usarlas".

Unas palabras que El Gran Wyoming analiza en el plató de El Intermedio: "Pues vuélelas". "Amenaza con meterse cuando le dé la gana, no entiendo por qué Abascal no ha salido a condenarlo, es algo peor que un invasor, ¡es un okupa!", concluye el presentador en este vídeo.

El Gobierno responde

Por su parte, el Gobierno ya ha respondido a las críticas del republicano y ha defendido que "España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo".