Wyoming alucina al ver al astronauta Victor Glover aseándose en la Artemis II: "No me importaría orbitar a su alrededor"

Wyoming y Dani Mateo analizan en este vídeo los momentos más curiosos que ha dejado la misión Artemis II en su viaje a la Luna, desde los problemas con el inodoro a la ducha en directo del astronauta Victor Glover.

Dani Mateo y Wyoming se van hasta una cápsula espacial para analizar lo que ha dado de sí la misión Artemis II, que en estos momentos se encuentra en su camino de regreso a la Tierra tras su histórico viaje a la Luna.

La primera gran imagen es la de los cuatro astronautas de la nave Orion presenciando un eclipse solar completo desde la cara oculta de la Luna con unas gafas especiales que a Wyoming le recuerdan a "esas cutres que te dan para ver Avatar en el cine".

Otra, explica Dani Mateo, revela una "brecha de seguridad". Fue captada por una de las 32 cámaras repartidas por la nave y desvelaba el código de desbloqueo de la tablet de Reid Wiseman, que era 3939. "Como la de mi padre con el móvil", ironiza Dani.

También pudimos ver a Victor Glover quedarse "en gayumbos" mientras se aseaba con unas toallitas húmedas. Un vídeo que se ha vuelto viral y ante el que Wyoming asegura que "no me importaría orbitar a su alrededor".

Otro de los momentos más virales fue cuando se coló flotando un bote de crema de chocolate en la retransmisión de los astronautas. Según Dani, podría ser un experimento para saber si en el espacio "también nos lo ventilamos a la velocidad de la luz".

El inodoro de la Orión ha sido una de las cosas que más quebraderos de cabeza les ha dado desde que, señala Dani, uno de los tripulantes saliera del baño diciendo "compañeros, tenemos un problema. Aquí hay un quinto pasajero". Sin embargo, contaban con Christina Koch, que consiguió resolver el problema.

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