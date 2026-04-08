'Los Ángeles de Charlie' celebran medio siglo de revolución (casi) feminista: tres mujeres en un rol hasta entonces masculino bajo las órdenes de un señor invisible

¿Por qué es importante? Más allá de celebrar el aniversario, las actrices Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se han reunido en Los Ángeles para reivindicar la mejor parte de la serie: su lucha "contra el techo de cristal".

Las actrices Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se reunieron en Los Ángeles para conmemorar el 50º aniversario de 'Los Ángeles de Charlie', una serie emblemática de los años 70 que simbolizó la liberación femenina. Aunque representó avances, también reflejó una fuerte mirada patriarcal. Estrenada en 1976, la serie presentaba a tres mujeres detectives privadas, reclutadas por un jefe masculino, Charlie, cuya voz era lo único conocido. A pesar de su éxito, las protagonistas enfrentaban hipersexualización, apareciendo frecuentemente en bikini. Inicialmente, los ejecutivos dudaron del concepto, pero la serie logró 115 episodios y películas. Actualmente, las actrices destacan su lucha "contra el techo de cristal".

Las actrices Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se han reunido en Los Ángeles para celebrar el 50º aniversario de 'Los Ángeles de Charlie'. Sí, esa serie con una banda sonora icónica que supuso toda una revolución mundial en los años 70. En plena segunda ola del feminismo, estas tres mujeres detectives privadas eran las protagonistas de esta serie que se convirtió en todo un símbolo de la liberación de la mujer, pero lo cierto es que quizás no lo fue tanto.

Si bien supuso avances, también contó con una fuerte mirada patriarcal de fondo, como casi siempre. De hecho, la serie se estrena en 1976 con este arranque: "Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía (...). Les asignaron misiones muy peligrosas, pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí". Era él y se llamaba Charlie. Precisamente, sus 'ángeles', aunque en un principio, se planteó que fueran sus 'gatas'.

Eran las protagonistas de la serie que interpretaban un rol, entonces, tradicionalmente masculino. Y es que eran policías, a las que reclutaban para ser detectives privadas. En definitiva, tres mujeres siendo las heroínas de la historia, tres mujeres que pasaban a la acción y que respondían criticando el machismo cuando algún hombre intentaba frenarlas.

En el papel de detectives, se las vio luchar, correr, llevar armas y resolver todas las investigaciones. Es decir, tres mujeres enfrentándose a todo tipo de aventuras, pero siempre representadas bajo una mirada masculina, al ser hipersexualizadas. Y es que en todos los capítulos acababa habiendo alguna excusa para que salieran en bikini o con poca ropa, ya que los ángeles tienen que resolver una investigación en la playa, presentarse a un concurso de belleza, participar en una carrera o ser majorettes.

Mientras ellas aparecen así, Charlie no lo hace. Se trata de su jefe, el que da las órdenes y del que solo se conoce su voz. Otro ejemplo más de ese feminismo de los años 70: tres mujeres a las órdenes de un señor oculto tras un teléfono, que ellas intentan que les muestre su cara, pero nunca lo consiguen. Dicho de otro manera, un hombre poderoso al que no le hace falta ni aparecer físicamente.

De hecho, que fueran tres mujeres las protagonistas era algo que en un primer momento no gustó a los ejecutivos de la cadena, ya que les preocupaba que el concepto de tres mujeres siendo detectives no tuviera sentido. Pese a ello, afortunadamente, fue un éxito rotundo de 115 capítulos, a los que les sucedieron las películas. Ahora, medio siglo después, las tres protagonistas se han juntado para reivindicar la mejor parte de la serie: su lucha "contra el techo de cristal".

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