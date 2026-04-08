Guillermo Fesser, tajante: "A Trump el ejército y la vida de los militares en EEUU se la sopla"

El corresponsal explica que el presidente de EEUU, con la 'Big Beautiful Bill', por ejemplo, ha recortado las ayudas para la vivienda para los veteranos de guerra, lo que ha provocado que 100.000 pierdan su vivienda.

La tregua entre EEUU e Irán, como señala Sandra Sabatés, "ha podido suponer un cierto alivio para los militares" ya que Donald Trump amenazó con "acabar con toda una civilización", llegando incluso a cometer crímenes de guerra. "¿Cómo están los ánimos entre las tropas?", pregunta la presentadora al corresponsal Guillermo Fesser.

El periodista indica que los ánimos están "mal", pero su obligación es "guardar silencio". Fesser indica que esto da ventaja a Trump ya que, como apunta, "el ejército y la vida de los militares en Estados Unidos se la sopla".

Fesser pone como ejemplo que, en este segundo mandado, 10.000 veteranos de guerra han perdido su casa debido a que Trump "ha recortado las ayudas para vivienda a los veteranos de guerra con su 'Big Beautiful Bill'". Además, ICE "anunció que se iba a presentar a la graduación de los marines y que iban a detener a los familiares de los que se graduaban".

"Lo más importante de esto es que existía el dilema de desobedecer o cometer crímenes de guerra", apunta. Fesser indica que los generales lo sabían "y estaban enfadados". "Pero ¿qué hace Trump y que hace Hegseth?", plantea, "Estos generales tienen que responder ante un presidente peligrosamente estúpido y ante un ministro de Defensa peligrosamente o estúpido o estúpidamente peligroso".

El periodista indica que la solución que han encontrado es llevar a cabo una purga. Desde que llegó Hegseth al Pentágono ha destituido a numerosos mandos. "Sabemos que Trump le pidió a Hegseth que, por favor, en actos importantes no le pusiera ningún militar a su lado que fuera negra y mujer", indica. "El último que ha caído en la purga ha sido el general del ejército de Tierra, Randy George, por defender que haya diversidad en el ejército", concluye.

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