Guillermo Fesser destaca las críticas que está recibiendo Trump de los MAGA: "EEUU está peor ahora que antes de la guerra"

El presentador afirma que en Estados Unidos la gasolina, por ejemplo, ha alcanzado los cuatro dólares el galón, un precio muy elevado. Además, a nivel internacional, nadie confía en la palabra de Donald Trump.

Irán y Estados Unidos firmaban una tregua este martes. Para conocer qué lectura se ha hecho sobre la misma en el país liderado por Donald Trump, El Intermedio conecta con el corresponsal Guillermo Fesser.

El periodista expone que esta "no ha convencido absolutamente a nadie". "Otra cosa es que se atrevan a decirlo en público", apunta, "porque si las locuras de Trump nos han enseñado algo en este año largo que llevamos, es la cantidad de cobardes por metro cuadrado que habitan este planeta".

Fesser expone que el lenguaje "vulgar de matón de barrio" del ultimátum "solo puede tener una explicación": "Como no consigue el Nobel de la Paz, está intentando conseguir el de Literatura". El corresponsal afirma que EEUU está "peor ahora que antes de la guerra". Y esto es algo que han señalado los propios seguidores de Trump.

Además, también le ha afectado a nivel internacional. "Nadie se fie de la palabra de Trump, por tanto, tampoco de la de Estados Unidos", indica. Fesser señala como el presidente de EEUU ha pospuesto la fecha de ese ultimátum en varias ocasiones. El régimen de Irán, además, "está más fuerte, radicalizado y era imposible pensar en una escalada militar de EEUU y de Israel sin atacar objetivos civiles".

En cuanto a los diez puntos del alto al fuego, Trump, como indica Fesser, "dice ahora que no los conoce". "Si son verdad, son mucho peor que la negociación que había en Ginebra antes de la guerra y están lejísimos de los 15 puntos que había propuesto Donald Trump", afirma.

"El estrecho de Ormuz ha sido, sin duda, el error más grave y difícil de tapar por la propaganda de 'Fox News' en EEUU", explica Fesser, "porque toca el bolsillo". En el país, la gasolina ya supera los cuatro dólares el galón, "una barbaridad para este país". Esto no ha impedido que Trump pida un aumento de 500 mil millones para el ejército, "lo que significa robarle a cada familia de EEUU 3.760 dólares al año.

"Me da la impresión de que el colapso de la hegemonía de los Estados Unidos, la subida astronómica de los precios, con una amenaza ya de inflación, esta guerra tan espantosa es mucho peor, mucho peor que una 'drag queen' leyendo un libro a alumnos en la biblioteca de un colegio", reflexiona. El corresponsal cree que Trump, para tapar su error de cálculo, "está aceptando condiciones de alto al fuego inaceptables hace algunas semanas".

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