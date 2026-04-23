Wyoming alucina tras oír la declaración de Rajoy en el juicio a la 'kitchen': "Todo parece darle absolutamente igual"

"Le han llamado para declarar sobre una de las tramas de corrupción económica y política más turbias de nuestra democracia y solo le ha faltado decir: "It´s very difficult todo esto", reflexiona Wyoming en este vídeo.

Wyoming arranca El Intermedio con la receta de la tortilla de patatas, para la que necesitamos patatas, aceite y una buena sartén de material antiadherente, como el teflón o "la jeta de Mariano Rajoy": "Es un material que lo repele absolutamente todo: el aceite, las manchas y, sobre todo, la responsabilidad política".

El expresidente del Gobierno declaraba hoy en el juicio a la 'kitchen' en calidad de testigo, lo que, recuerda Wyoming, implica que tiene "la obligación, que incluso podría implicar cárcel, de decir la verdad".

Sin embargo, el presentador considera que "va a ser muy difícil saber si ha cumplido con esa obligación, porque toda su comparecencia se podría resumir en 'a mi no me cuente, yo solo pasaba por ahí'".

Si nos creemos la declaración de Rajoy, "él no sabía nada de nada, apenas tuvo relación con el contable de su partido, no estaba al tanto de ninguna operación policial y no sabía a lo que se dedicaba su ministro del Interior, que no solo era uno de los cargos más importantes de su Gobierno, sino uno de sus colaboradores más fieles", comenta Wyoming, que asegura que, de ser esto cierto, "hasta el bolso que le sustituyó en la moción de censura era más espabilado que él".

Para el presentador, lo más sorprendente es que a Rajoy "todo parece darle absolutamente igual", lo que le convierte en "el hombre antiadherente": "Le han llamado para declarar sobre una de las tramas de corrupción económica y política más turbias de nuestra democracia y solo le ha faltado decir: "It´s very difficult todo esto", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.