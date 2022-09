El PSOE celebró un acto en Zaragoza al que acudieron varios ministros, así como todos los barones regionales del partido, que cerraron filas en torno a Pedro Sánchez. Sin embargo, la imagen de fortaleza y unidad que intentaba trasladarse con este evento se ha visto un tanto empañada por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en las que calificaba de malas compañías a los socios de Gobierno y defendía a Feijóo.

García-Page se reafirmaba de estas palabras en un acto con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, donde se vivió un curioso momento en el que el presidente regional no tenía muy claro dónde ponerse en la rueda de prensa. "Le está costando encontrar su sitio en el PSOE", comenta Wyoming, que señala que García-Page "está sufriendo la típica crisis política existencial en la que uno se hace muchas preguntas: '¿Por qué me me gusta tanto Feijóo si soy del PSOE? ¿Acaso soy un militante del PP encerrado en el cuerpo de un socialista manchego?'". Puedes ver este momento en el vídeo sobre estas líneas.

Andrea Ropero pone en aprietos a varios políticos del PP como Gamarra o Hernando: critican que el Gobierno se forra con los impuestos y ella recuerda que Rajoy tiene el récord de haberlos subido más de 40 veces.