Wyoming afirma que en España "están León XIV y Alberto XVI": "Aunque el novio de Ayuso está más cerca de Dios, vive en un ático"

El magistrado Antonio Viejo ha autorizado a la UCO revisar las cuentas de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El juez ha autorizado a la UCO acceder a las cuentas de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. "Seis meses después de que se formulase la petición, finalmente el juez que instruye la pieza separada por el presunto soborno a un directivo de Quirón ha solicitado a 16 bancos que entreguen toda la información bancaria que tengan desde 2014 relativa a González Amador", explica Sandra Sabatés.

"¿Tiene 16 cuentas?", pregunta, extrañado, el Gran Wyoming, "para un ciudadano particular está bien". "Ya tenemos en España a León XIV y Alberto XVI", añade, "aunque el novio de Ayuso está todavía más cerca de Dios, vive en un ático".

La presentadora de El Intermedio expone que la situación procesal de González Amador "es compleja". El empresario está a la espera de juicio por fraude fiscal al no haber declarado a Hacienda 350.000 euros en dos ejercicios fiscales.

"Por otro, se enfrenta a una investigación penal dentro de una pieza separada que le investiga por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal", añade Sabatés. La periodista recuerda que González Amador "compró en el año 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, la mujer de Fernando Camino, presidente de Quirónprevención".

Sabatés indica que la fiscalía cree que tras esta transacción "podría existir un soborno encubierto a cambio de actuar como intermediario entre el gigante sanitario y una empresa que suministraba mascarillas durante la pandemia". Por esa mediación habría podido percibir dos millones de euros de comisión.

"Poco a poco se va conociendo mejor los pelotazos que pegó González Amador durante la pandemia", destaca Wyoming. "Lo raro es que viendo lo bien que se le daba, no le haya llamado Luis de la Fuente como defensa", concluye.

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