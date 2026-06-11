Luis Cortés habla de la reivindicación en sus canciones: "Soy flamenco, soy gitano y soy negro y no lo puedo apartar de mi música"

Inés Rodríguez conversa con Luis Cortés, un cantante que ya ha sido capaz de llenar el Palacio de Vistalegre. En este vídeo, hablan sobre el éxito de este cantante de raíces gitanas y valencianas cuyas canciones van cargadas de reivindicación.

Inés Rodríguez ha podido hablar con Luis Cortés, un cantante que ha pasado de hacer turnos de noche en una fábrica a lograr el éxito musical. "Es maravilloso, porque estoy trabajando en algo que me gusta, que amo y que siento desde chiquitito", comenta.

Hace poco, Luis llenó el Palacio de Vistalegre, una experiencia que asegura que no va a olvidar. En muchos de sus conciertos le acompaña su madre, el "pilar fundamental" de su vida. A ella le ha dedicado una de sus canciones, que interpreta en esta entrevista con Inés.

Las canciones de Luis también van acompañadas de reivindicación: "Las cosas me nacen del corazón. Trato de expresar mis sentimientos y emociones y de plasmar verdades puras y crudas", apunta.

"Soy flamenco, soy gitano y soy negro y no lo puedo apartar de mí o de mi música", comenta el cantante, que asegura que fue el flamenco el que le eligió a él y no al revés.

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