Un chico es señalado por sus amigos como "el más moroso": "Igual tardo tres semanas en pagar un euro"

Isma Juárez se ha trasladado hasta el exterior del Metropolitano para charlar con los fans de Bad Bunny que están disfrutando de la música en directo del puertorriqueño a pesar de no tener entrada.

Isma Juárez no podía faltar a uno de los eventos de la temporada: el concierto de Bad Bunny en Madrid. Pero, para su desgracia, no lo va a disfrutar desde el interior del Estadio Metropolitano, sino desde fuera, "en la puerta a la que viene la gente a perrear sin haber pagado un duro".

El reportero charla con unos chicos que le confiesan que ellos están disfrutando del concierto desde el exterior porque no querían gastar. "¿Qué vais a hacer con los 150 euros que os habéis ahorrado?", pregunta Juárez. "Salir de fiesta", responde uno.

Juárez les dice que está buscando gente para sortear ir a la casita. "Será broma", dice uno de los chicos. El reportero les cuenta que debe hacerles un test para saber qué han hecho para ahorrar dinero en alguna ocasión. Un chico cuenta que una vez se coló en el cine. "Nos metimos al baño y, al final, nos metimos en la película", cuenta. "Nos colamos para ver 'Torrente'", explica otro.

Otro explica que, en alguna ocasión, ha comprado ropa que no necesitaba porque era muy barata. Juárez también quiere saber si se deben dinero en bizum. "A mí me deben muchísimo", cuenta un chico. Además, todos señalan a uno de ellos como el más moroso. "Igual tardo tres semanas en pagar un euro", afirma.

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