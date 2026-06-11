José Antonio Rodríguez, de Cruz Roja, sobre la visita del papa a Arguineguín: "Ha puesto el ojo, a nivel mundial, en este muelle"

El sumo pontífice ha visitado este jueves el muelle de Arguineguín. Para conocer qué significa esta visita del santo padre a este enclave, Andrea Ropero ha hablado con el responsable del equipo de primera respuesta de emergencias de la Cruz Roja.

El papa León XIV ha llegado este jueves a las Islas Canarias. El sumo pontífice ha visitado el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Una de las personas que ha acompañado al santo padre es José Antonio Rodríguez, responsable del equipo de primera respuesta de emergencias de la Cruz Roja. Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de hablar con él sobre la visita del papa.

José Antonio indica que la visita del sumo pontífice ha puesto el ojo, a nivel mundial, en el muelle Arguineguín. "En este muelle hemos estado, sobre todo, para visualizar la labor humanitaria y sanitaria que se hace en el muelle", añade Rodríguez.

Ropero señala que entre los mensajes que ha lanzado el papa, "hay uno especial". "Ha dicho que no son números ni expedientes, son personas con una familia y una casa que han dejado atrás", añade la reportera. "¿Por qué es tan importante este mensaje?", pregunta.

"Como Cruz Roja no podemos estar más de acuerdo con este comentario", responde el responsable del equipo de primera respuesta de emergencias de la Cruz Roja, "da igual su ideología, su religión, de donde venga... para nosotros es atender a personas, lo más dignamente posible, una vez que llegan".

Andrea tuvo la oportunidad de entrevistar a José Antonio hace tres años en el muelle Arguineguín y, como comenta, recuerda especialmente que le dijo que una de las cosas en las que más se fijaban era en la mirada de los migrantes.

Rodríguez señala que la mirada de una persona que acaba de llegar en una embarcación "nunca se olvida". "Son miradas perdidas, ojos que te miran y tú sientes como que no te están viendo", explica. "Recordemos que es la travesía más mortífera que existe en este momento", expone, "es un momento exacto para ello e incluso estamos llevándolos de la mano, acompañándolos para que no se nos caiga en el propio muelle".

El papa también ha dicho que Europa no puede acostumbrarse a que sus mares sean cementerios sin lápidas. José Antonio señala que, en muchas ocasiones, los migrantes llegan fallecidos. González indica que él, a pesar de todo, intenta acordarse de las cosas buenas. Pone como ejemplo una intervención que llevaron a cabo en la que les comunicaron que a media milla de la costa había nacido una persona. "Fue una intervención bastante complicada", expone. Por suerte, salió todo bien y pudieron trasladar a la madre y a la niña hasta el Hospital Materno Infantil en buenas condiciones.

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