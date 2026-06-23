Wyoming afirma que la derecha y la ultraderecha "han convertido a Aldama en un referente de la moralidad y la honradez política"

El presentador expone que numerosos medios han dado un altavoz al empresario "para que explique la cruzada que mantiene contra Pedro Sánchez, a pesar de que cada tres palabras que dice, cuatro son mentira".

El Gran Wyoming desvela, al inicio de El Intermedio, que su santo favorito es San Dimas. "Era uno de los ladrones a los que crucificaron al lado de Jesucristo", explica. El presentador añade que llegó a santo "porque coincidió en ese turno de crucificados".

"En otras palabras", expone: "Alcanzó la gloria porque se supo arrimar a Dios en la tierra". Esta estrategia la han seguido otros, pero, como indica, "el problema en esto de canonizar a un ladrón es que ha sentado un precedente peligroso".

El presentador indica 2.000 años después "España ha querido continuar con la tradición elevando a los altares a San Víctor de Aldama, patrón de las comisiones y de las causas perdidas". "Siempre las acaba ganando", añade.

A diferencia de San Dimas, que robó un par de sandalias, Aldama "se llevó casi cuatro millones de euros con la trama de las mascarillas y se le investiga por ser el cabecilla de una trama que defraudó 182 millones de euros a Hacienda".

Wyoming expone que, si San Víctor de Aldama hubiera estado en el lugar de San Dimas, "la historia sería diferente". "Para empezar, ya habría conseguido que recalificaran el Monte del Calvario", expone.

"Pero esta canonización del buen ladrón se la debemos a varios elementos", señala Wyoming. El presentador expone que primero, al Tribunal Supremo, "que le ha librado de la cárcel a pesar de ser el corruptor del caso".

"También se lo debemos a determinados medios de comunicación, que le han dado un altavoz para que explique la cruzada que mantiene contra Pedro Sánchez", añade Wyoming, "a pesar de que cada tres palabras que dice, cuatro son mentira".

El presentador indica que esto también es obra "de una derecha y una ultraderecha que han convertido a Aldama en un referente de la moralidad y la honradez política". Wyoming cree que, "siguiendo esta sin razón", no le extrañaría que si llegan a gobernar "nombren ministra de Trabajo a Victoria Federica".

"Es obvio que a todos nos parece importante colaborar con la justicia y que esta colaboración debe implicar una rebaja en la condena", reflexiona, "pero lo de Aldama es un premio inexplicable". En su opinión, además, manda un mensaje muy peligroso: "Robar, mentir y estafar no solo puede salir gratis, si no que te puede convertir en un santo ultramillonario".

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