Rafa López, tajante ante la guerra de Irán: "Si Ursula Von der Layen piensa lo que ha dicho, tiene que dimitir"

El sociólogo Rafa López ha reaccionado con dureza a las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien, además de alinearse con Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán, afirmó que el mundo está entrando en una nueva etapa geopolítica. "Europa ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y no volverá", declaró.

Para López, unas afirmaciones de ese calibre deberían tener consecuencias políticas. "Si Ursula von der Leyen piensa realmente lo que ha dicho, tiene que dimitir", sostiene en Al Rojo Vivo. "No puede ser la representante de la Unión Europea, porque la Unión Europea se basa precisamente en eso".

El sociólogo también advierte sobre el riesgo de dar por superado el sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. "Estamos hablando del viejo régimen internacional como si fuera algo absolutamente antiguo, cuando en realidad se creó hace apenas 80 años, en un contexto europeo que perfectamente podría repetirse", señala. En ese sentido, se preguntó si la presidenta de la Comisión había consultado sus declaraciones con otros gobiernos europeos: "¿Lo ha hablado con alguna cancillería? ¿Con algún líder europeo?".

López considera además que este tipo de posicionamientos dejan un vacío político dentro del bloque comunitario. "¿Quién está llenando ese vacío? Estamos viendo cómo surgen liderazgos en Europa: Macron está planteando una propuesta, Sánchez también, e incluso Meloni, con su rectificación", apunta. "Si Von der Leyen cree realmente lo que está diciendo, entonces debería dimitir".

