Pedro Sánchez ha dejado muchos titulares en su paso por El Intermedio. El presidente del Gobierno ha hablado con Sandra Sabatés y El Gran Wyoming acerca de sus últimas palabras sobre Irene Montero, las críticas por sus pactos con Bildu o por los motes que se le han puesto a lo largo de la legislatura.

En El Intermedio, Sánchez ha hablado de su apuesta por el "feminismo integrador", cuestionando "las formas" de Irene Montero acerca de las políticas del Ministerio de Igualdad: "Ha hecho que la gente se sienta incómoda".

No obstante, ha reconocido que "durante las últimas cuatro décadas, el feminismo ha sido la fuerza transformadora social más grande" y ha puesto en valor que el Gobierno de coalición ha hecho "muchísimas cosas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres".

Sánchez también ha defendido su política económica, reconociendo que hay líderes europeos que "miran a España con cierta admiración". "Desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, hemos creado 1,4 millones de puestos de trabajo más que lo que había en 2018, hemos hecho una reforma laboral, hemos subido el SMI... ¿Hay muchos problemas que resolver? Sin duda alguna", ha afirmado.

También se ha mostrado abierto a pactar leyes "con cualquier formación política" con la que pueda "entenderse". "No es con quién se hace, es qué se hace", ha afirmado. "Nos ha costado tanto estas reformas que no pueden sino echar raíces, y por eso necesitamos cuatro años que nos permitan culminar estas reformas y consolidarlas para que esos avances no puedan volver a echarse atrás", asegura.

Tanto ha dado de sí la entrevista que Sánchez ha llegado a hacer una promesa a Wyoming. Si gana las elecciones, le invitará a dar una vuelta en el polémico Falcon. "Si pierde las elecciones podemos irnos a una isla de esas en las que encierran a la gente para echar el rato", ha bromeado Wyoming.

Ha llegado a 'ver' a 'Yolanda Díaz' en el plató de El Intermedio, afirmando que se iría con ella "al fin del mundo". "Después del 23 de julio, ¿te gustaría ser mi vicepresidente?", ha preguntado Cristina Gallego. "Parece que este señor es partidario del poliamor", bromea Wyoming.