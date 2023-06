El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que aprobará las leyes que supongan conquistas sociales "con cualquier formación política" si gana las elecciones. "Con cualquier formación política con la que yo pueda entenderme para subir el SMI, para seguir aprobando leyes en favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o para todas las conquistas sociales que hemos aprobado esta legislatura, yo lo haré. Lo importante no es con el quién se hace, sino el qué se hace", ha aseverado.

Así se ha pronunciado el líder del PSOE en una entrevista en El Intermedio en el que ha destacado que "el expediente con el que se presenta el Gobierno de coalición progresista en un momento tan difícil como el que hemos vivido por la pandemia y la guerra es muy positivo".

"Nos ha costado tanto estas reformas que no pueden sino echar raíces, y por eso necesitamos cuatro años que nos permitan culminar estas reformas y consolidarlas para que esos avances no puedan volver a echarse atrás", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha reiterado así que no está gobernando con Bildu, y ha acusado al PP de generar un discurso falso para tratar de deslegtimizarle: "Gobernar con un partido político significa firmar un acuerdo de Gobierno de investidura o legislatura. Es lo que tenía con Podemos y espero hacer con Sumar, no lo tengo con Bildu". "Cuando el PP dice que hay que derogar el sanchismo por pactar con una formación política habla de una gran mentira para no hablar de los resultados de aprobar determinadas leyes", ha aseverado.

"Tratan de caricaturizarme diciendo poco menos que soy el diablo para hacer lo mismo que hicieron con Zapatero o Felipe González. Yo no me lo tomo por lo personal, es una excusa. En realidad lo que quieren derogar no es el sanchismo, lo que quieren derogar es la España que es hoy y volver a la España de hace diez años. Es lo que tenemos que hablar de cara al 23J y es por lo que adelanté las elecciones, porque España tiene que decidir si quiere seguir avanzando o quiere retroceder", ha asegurado Sánchez en relación al "discurso" que asegura mantiene el PP para tratar de deslegitimizarle.

Así, ha defendido el modelo de legislatura que ha mantenido el Gobierno de coalición los últimos cuatro años: "Con cualquier formación política con la que yo pueda entenderme para seguir aprobando todas las leyes que hemos aprobado esta legislatura, yo lo haré. No es con quién se hace, es qué se hace", ha añadido.

Esta misma semana, Pedro Sánchez ya había negado en una entrevista en Onda Cero haber gobernado con Bildu. "Lo que ha habido son acuerdos puntuales sobre leyes concretas", destacapa tras recordar que con el PP ha convalidado 51 leyes frente a las 48 del partido abertzale durante toda la legislatura. "¿Eso significa que hemos gobernado con el PP? No", planteaba.