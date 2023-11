El fenómeno fan ha experimentado un gran cambio en los últimos años, pero Cristina Gallego asegura que, en los 2020, "solo hay una 'boy band' capaz de conquistar el mundo, los "Facha Street Boys", la única banda que no lo peta entre niñas adolescentes sino entre señores blancos maduritos con tendencia a no querer pagar impuestos".

Uno de sus componentes es Geert Wilders, el más clásico y serio del grupo. A este antieuropeísta se le conoce como el "Mozart", cuenta la colaboradora, por "su pelo y su talento precoz" y explica que sus fans se vuelven locos cada vez que canta "sus ya famosos temas islamófobos y racistas, como 'Voy a prohibir las mezquitas de Holanda' o 'Corán y Mein Kampf la misma cosa son'".

Sin embargo, aclara que hay otros miembros que dan más espectáculo, como Javier Milei, el "rockero", que "cuando saca la motosierra, no se sabe si es para destrozar la habitación de hotel o el sistema publico sanitario", indica, y expone que muchas discográficas le han ofrecido hacer un disco en solitario, pero "no es fácil negociar con su mánager, es lo que tiene que sea un perro muerto".

Otro es Viktor Orbán, el "malote", que, además, apunta Gallego, es "un machote homófobo", pues ha llegado a prohibir que en las escuelas se hable de homosexualidad y a aprobar una ley que permite las denuncias anónimas contra familias homosexuales.

Pero también pertenece a la banda la "donna", Giorgia Meloni, que "con sus ritmos antiinmigrantes, antiaborto y antifeministas", dice, ha conquistado al público italiano. "Mezcla la transgresión de Lady Gaga con las letras de Mussolini. No solo canta y baila, también toca a veces una campanita y otras veces la sirena de la Guardia Costera cada vez que ve acercarse al Open Arms", declara.

Por último, la estrellita, el que, según afirma, "acapara todos los focos de las fans y de la Justicia", Donald Trump, alias el "deportista". "Se pasó sus cuatro años de presidencia jugando al golf", cuenta, y reconoce que "a todos se nos rompió un poco el corazón" cuando abandonó la banda pero vuelve, se presenta a las elecciones de 2024.

"El furor por los líderes de extrema derecha es imparable", sostiene, aunque aclara que todas las entradas para verlos en directo están agotadas, por lo que nos tendremos que conformar con "la versión española" del grupo, "The new kids on the Vox".