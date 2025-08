Una mujer de barrio obrero, sobre si contrató a alguien para cuidar de sus hijos: "¿Con el sueldo que tenemos?, ¡ni loca!"

Mientras una mujer de barrio rico asegura que una persona que cuide a sus hijos en verano todos los días cuesta sobre 1.200 euros, una mujer de barrio obrero destaca que con su sueldo de 800 euros no puede pagarla.

Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para descubrir cómo se organizan las familias españolas en verano durante una temporada pasada de El Intermedio. ¿Quién cuida de sus hijos?, ¿tienen contratada a una persona para cuidar de sus hijos?

Una mujer de barrio obrero explicó que a sus hijos les cuidaba la abuela y, preguntada si no tenía a nadie contratado, la mujer respondió tajante: "Ni loca, ¿con el sueldo que tenemos de 800 euros?". Por su parte, una mujer de barrio rico destacó que sus hijos eran Scout y se pasaban 15 días de verano en campamentos en Polonia o Alemania.

Además, sobre cuánto podría costarle alguien que les cuidara durante el verano, la mujer explicó que unos 1.200 euros "si quieres que les cuide bien y esté todo el día". "Casi mejor que hubieran seguido en el colegio, aunque tampoco era barato", reconoció la mujer, que destacó que "te gastas bastante en verano" si tienes hijos: "Es un suma y sigue, pero no hay que pensarlo, si no, no tendría hijos".

