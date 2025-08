Un hombre con tres hijos, de los impuestos: "Con todas las subidas nos cuesta una barbaridad tirar hacia adelante en el día a día"

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle con su sección de debate, 'Hablando se enciende la gente', para preguntar a los ciudadanos por el pago de impuestos. Una mujer criticó que se pagaban "muchos impuestos" en España y, además, criticó que siempre los pagaban "los mismos".

"No puede ser que una persona como yo, que trabajo limpiando y que gano muy poquito, pague tanto", aseguró la mujer, que reflexionó: "Este sistema no funciona, siempre los mismos no podemos pagar". Por su parte, un hombre aseguró que se pagaban muy pocos, pero matizó: "Quienes no podemos irnos a Andorra con un millón de euros somos los que terminamos pagando los impuestos".

Por su parte, un hombre destacó que se pagaban muchos impuestos y señaló cómo eso le afectaba en el día a día a su familia: "En casa somos cinco, tenemos tres hijos y es una barbaridad pagar el colegio, la luz, el agua". "Todas esas subidas nos cuesta una barbaridad tirar hacia adelante en el día a día", aseguró el hombre en el debate, donde el hombre anterior le recordó: "Imagina si por culpa de que no pongan impuestos, tengamos que pagar también el médico".

(*) En laSexta.com recuperamos los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.