Aitor Esteban advierte sobre la reforma laboral: "Hay que ver la letra pequeña del proyecto de ley"

En este vídeo de El Intermedio, Andrea Ropero charla con Aitor Estaban sobre el aumento del gasto en defensa y la reducción de la jornada laboral. "Algunos apoyaríamos y otros no. Algunos no lo apoyarían por concepciones ideológicas", comenta el líder del PNV.

En la última temporada de El Intermedio, Andrea Ropero tuvo la oportunidad de entrevistar a Aitor Esteban, líder del PNV y exrepresentante de su partido en el Congreso de los Diputados durante más de dos décadas.

Durante su conversación, Aitor Estaban no tuvo ningún problema en dar a conocer su opinión como la del PNV sobre el aumento del gasto en defensa. El político se muestra a favor de incremento, pero con ciertos matices. Como por ejemplo, que es una decisión que se debería votar en el Congreso de los Diputados.

Según su criterio, el PSOE no quiere tomar ese camino para así evitar romper el equilibrio entre los socios de Gobierno, pues según Aitor Esteban, saben "perfectamente que le vendría la quiebra".

"Algunos apoyaríamos y otros no. Algunos no lo apoyarían por concepciones ideológicas, y otros no lo harían por estrategia a corto plazo para derivar el Gobierno", analiza el exdiputado del PNV en el Congreso de los Diputados.

Otros de los temas que aborda con Andrea Ropero es la reducción de la jornada laboral. "La mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Euskadi ya tienen esos horarios, más en el sector público, pero también en el sector privado, sobre todo las empresas", presume Esteban.

No obstante, hace una pequeña advertencia sobre la propuesta de ley y al Ministerio de Trabajo: "Hay que ver la letra pequeña del proyecto de ley".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.