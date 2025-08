Los peligros de trabajar a más de 40 grados: "Hasta que no se va el sol no puedes ni respirar"

El calor extremo afecta gravemente a quienes trabajan al aire libre, con temperaturas que superan los 40 grados a la sombra. La legislación exige medidas de protección como sombra, agua, ropa adecuada y pausas. Sin embargo, los sindicatos denuncian que estas medidas no siempre se implementan a tiempo. Patricia Ruiz de UGT subraya que la protección durante las olas de calor es esencial para la salud y los derechos laborales, permitiendo incluso la paralización de actividades sin repercusiones económicas si no se cumplen.

El calor no da tregua y quienes trabajan al sol son los que más lo sufren. No obstante, muchas personas siguen trabajando a más de 40 grados a la sombra. Un operario en las obras del Camp Nou cuenta a laSexta que hasta que no se va el sol "no puedes ni respirar", mientras que una camarera apuesta por beber agua y "tener paciencia".

La ley obliga a proteger: sombra, agua, ropa adecuada y pausas frecuentes. Algunas empresas reparten chalecos transpirables, cascos ligeros o, incluso, pulseras térmicas.

Medidas que, aseguran los sindicatos, no siempre llegan, o que llegan tarde. Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT, explica que si esas medidas no llegasen "los trabajadores y trabajadoras pueden paralizar su actividad sin que ello lleve una merma de su economía".

Trabajar al sol en plena ola de calor no es una cuestión de aguantar: es de salud y de derechos. "Es necesario que se proteja la vida y la salud de las personas trabajadoras también durante las olas de calor", añade Ruiz.