Thais Villas entrevista en su sección 'Ok Boomer' a Jiajun Yin, un joven chino que ya acumula un millón de seguidores en Tik Tok gracias a sus vídeos donde pone en relieve el choque cultural entre chinos y españoles.

Jiajun también tiene un podcast en el que entrevista a muchas personas, entre ellas el hombre que abrió el primer bar chino en Barcelona y que le explicaba que "la gente cuando veía que era un bar chino no quería entrar": "Decía que tenía que ponerse de espaldas para que el que entre no le viera hasta sentarse", comenta.

En su caso, cuenta que sus padres tienen un bazar y admite que "yo también he dicho lo de 'al fondo a la derecha'". Sin embargo, cuando les explicó que no quería seguir con el negocio familiar porque "sentía que estaba perdiendo el tiempo", recuerda que reaccionaron mal.

Aún así, afirma que "tenía ganas de explorar mundo, quiero hacer cosas que me gusten, que tengan sentido y me hagan crecer personalmente". afirma. Sobre otros jóvenes chinos de su generación, asegura que "la segunda generación podemos elegir qué porcentaje mediterráneo queremos".

En su caso, señala que "estoy 50/50", porque, comenta entre risas, "siempre digo que cuando no quiero trabajar, ni hacer nada, me siento más español". "En China sentía el ritmo frenético de la gente yendo de aquí para allá con los pedidos, los móviles y no sentía esa felicidad", defiende Jiajun, que explica que el motivo por el que muchos chinos se ponen un 'nombre español' es porque "aquí la gente te pone los nombres que les da la gana".

Aunque Jiajun aprendió catalán antes que español al llegar a España, asegura que en el caso de sus padres no ha sido igual. "Siempre digo que todos los chinos han tenido el mismo profesor de español, porque todos se expresan igual", comenta.

En este sentido, apunta que ellos "no han tenido ese entorno para aprender", mientras que "los de segunda generación no hemos aprendido de libro, sino jugando con los amigos al fútbol, en el colegio, haciendo deberes, así se aprende muy rápido el idioma", opina.