Thais Villas entrevista en 'OK Boomer' a Sara Socas, la mejor freestyler de España y la única que ha conseguido entrar en la FMS. Un mundo en el que las rimas y los versos son violentos y ofensivos. "Claro, no hay un árbitro que pare la batalla si se nombra un tema social muy controvertido, en todo caso se debate luego en redes", destaca Socas.

Su carrera musical se volvió viral por una respuesta a un rapero mexicano que se definía como "el violador" en una batalla de gallos. Enfadada y con mucha energía respondió tajante y su vídeo se hizo viral al recordar la violencia machista que sufren las mujeres. "Cuando acabé me di cuenta de que eso había sido heavy", explica Socas, que confiesa que tras lo ocurrido se "sentía un poco mal": "Para que veas cómo nos educan a las pibas. Sentía que no tenía el nivel suficiente y sentí ese síndrome del impostor, pero luego en realidad lo pienso y entiendo que se hiciera viral, era necesario". Además, Sara Socas afirma que, a partir de ese momento, no se ha vuelto a decir ninguna de esas burradas en este tipo de batallas con visibilidad y medios: "Ya no pasa eso". Puedes ver su análisis en el vídeo de arriba.

El 'free style' de Sara Socas para El Intermedio

La única mujer que copa la FMS, la gran liga de los 'freestylers'. Thais Villas ha conseguido entrevistarla para El Intermedio, donde ha contado cómo es vivir en un mundo de hombres e incluso se ha atrevido a improvisar ante cámara.