A punto de llegar el verano, Thais Villas se desplaza hasta los alrededores del Congreso de los Diputados para hablar con los diputados sobre cómo afrontan el verano. ¿Han empezado la operación bikini? Gabriel Rufián afirma tajante que sí, pero lo que no se espera Thais Villas es la explicación posterior: "Hace ya un año que estoy bastante a tope".

"¿Perdón, lleva un año en la operación bikini?", pregunta sorprendida la reportera al político catalán, que explica que se está cuidando porque había llegado casi a los 100 kilos: "No tiene secreto, es hacer deporte y comer la mitad". Pero esta no es la única confesión de Rufián que sorprende a Thais. Y es que el catalán desvela que no descarta hacer una injerto de pelo. Puedes ver el momento y la reacción de la presentadora en el vídeo principal de esta noticia.