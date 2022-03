Thais Villas se desplaza hasta el Mobile World Congress para conocer cuánta adicción tenemos los españoles al teléfono. Allí, la periodista charla con un joven que afirma que su padre es adicto al móvil. Aunque el joven reconoce que él también usar muchas horas el teléfono, insiste en que sus padres pasan de él más que él de ellos.

Pero, qué sería más traumático para su padre, ¿estar una semana sin móvil o sin saber de su hijo? Para descubrirlo el joven llama a su padre en presencia de Thais Villas. En la llamada, el joven pide a su padre que deje el móvil y le preste más atención a él. Eso sí, el padre aprovecha para lanzarla un indirecta a su hijo para que se independice cuando Thais le pregunta is ya vive fuera de casa: "Ya me gustaría". Pero no es la única cómica respuesta del hombre. Puedes ver el momento completo en el vídeo de arriba.

"¿Te ha secuestrado? ¿estás hablando en clave?"

En este vídeo puedes ver el susto de un joven ante esta "extraña" llamada de su amigo con Thais Villas.