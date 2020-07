The very best of El Intermedio

La reflexión de una vecina de un barrio rico: "Si llegas a los 50 y tienes un sueldo bajo a lo mejor es que no te has esforzado lo suficiente"

Thais Villas se traslada a un barrio rico y a uno obrero para ver cómo les ha sentado la la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros. En este vídeo puedes ver las reacciones de los vecinos.