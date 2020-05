Esteban González Pons ha conversado con Thais Villas en El Intermedio tras casi una década sin hablar. El eurodiputado popular está pasando el confinamiento en Bruselas, donde se ha permitido salir siempre a hacer deporte y las tiendas de bricolaje y las mercerías se han mantenido como servicio mínimo.

"He caído en el chandalarismo", ha reconocido Pons, que ha asegurado que "el confinamiento saca a las personas que tenemos dentro": "Con el chandal me encuentro tan cómodo, incluso me veo en el espejo y no me afeo la prenda", ha reconocido.

Sin embargo, ha asegurado que aún no ha acudido así vestido a trabajar: "Creo que por respeto hay que ir arreglado, pero me ha llamado la atención la cantidad de compañeros que cuando entran en videoconferencia no se sienten obligados a vestirse como cuando van al trabajo, y aparecen en pijama", ha apuntado.

Los hobbies del eurodiputado durante la pandemia han sido "leer y jugar a la play". "He empezado a jugar al Fifa, y como estaba confinado me elegí un equipo con nombre épico: el Numancia. Con él gané la Champions en la Play-Stasion. Lo conté en una entrevista, lo vio el presidente del Numancia y me regaló una camiseta. Ahora me la pongo para jugar al Fifa", ha asegurado.

Para marcarse un límite, Pons ha explicado que juega diariamente las mismas horas que escribe. Pero además tiene otra afición: tirarle migas a 'Rumba', su aspiradora, para que vaya detrás de ellas "como un perrito".

El europarlamentario publicó una novela romántica justo antes del confinamiento que, según él mismo ha reconocido, tiene "escenas de sexo explícito": "Me han llamado en las redes sociales González Porn".

"Me ha sorprendido que a los políticos se les permita mentir y no hablar de sexo", ha reconocido. En las escenas más subidas de tono, ha apuntado el político, estaba pensando en "una mujer poderosa": "En una mujer que se siente mujer, libre, autónoma e independiente".

"Uno se moja con lo que cuenta mi libro", ha bromeado al ser preguntado sobre si prefiere su libro o el de Mariano Rajoy.

Otros momentos destacados

En otro programa Thais Villas entrevistó a Gabriel Rufián, a quien preguntó sobre las declaraciones de la portavoz de la Generalitat en las que señaló que con una Cataluña independiente habría habido menos muertos. "Siendo muy generoso, me parecen unas declaraciones nefastas, y que a mí nunca me oirá nadie", dijo el diputado.

La colaboradora de El Intermedio también pudo charlar con Íñigo Errejón, que confesó había escrito a Pablo Iglesias durante el confinamiento. "Esta crisis sanitaria ha conseguido que valoremos más las relaciones y que las razones por las que te enfadaste o perdiste el contacto con una persona parezcan menos importantes", señaló el diputado de Más País.