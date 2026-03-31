'Sor Cristina Gallego' 'critica' a la Iglesia por celebrar la regularización de migrantes: "Se ha dejado seducir por el Gobierno satánico"

Cristina Gallego se ordenaba monja de la 'Congregación del Sagrado Pectoral de Santiago Abascal' y 'defendía' a todos los curas y obispos que, en contra de la postura oficial de la Iglesia, criticaban la regularización de inmigrantes.

'Sor Cristina Gallego', de la 'Congregación del Sagrado Pectoral de Santiago Abascal', reaccionaba a las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en las que según ella se dejaba "seducir por los cantos de sirena del Gobierno comunista satánico" al celebrar la regularización de inmigrantes por considerarlo "un reconocimiento de la dignidad humana".

"Oís eso, hermanos, son los cuatro jinetes del Apocalipsis que vienen hacia España, pero no son cuatro, sino cuatro millones", 'alertaba' la 'hermana Gallego', que añadía que "muchos no vienen sobre caballos, sino sobre camellos desde morolandia para destruir nuestra sociedad cristiana por orden de Pedro Sánchez".

Sin embargo, la 'Congregación del Sagrado Pectoral de Santiago' cuenta con representantes que "defienden que nuestros queridísimos hermanos morenitos se queden mejor en sus casas". Es el caso del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, que afirmaba: "¿Cuántos inmigrantes podemos acoger? Porque no todos caben".

En la misma línea, el sacerdote de Almería, Juan Manuel Góngora, publicaba un tuit diciendo que la regularización de inmigrantes "es un trampantojo de los socialistas y sus lacayos, con la finalidad, entre otras, de continuar el proceso de sustitución poblacional y censo electoral". "Lo más brillante que ha escrito nunca nadie apellidado Góngora", afirmaba 'Sor Cristina'.

También 'alertaba' de ello el sacerdote de Toledo, Francisco Delgado, que aseguraba que la cantidad de inmigrantes en España "es una auténtica locura". El obispo de Orihuela, José Ignacio Munilla, proponía una "adivinanza": "En qué se parece la subida de las pensiones incluida en el decreto ómnibus a la regularización de los inmigrantes?".

"En que las dos son un engaño del gobierno satánico comunista al que deberíamos quitarle el poder de una vez para que no siga jorobando a la nación española", respondía Cristina, que animaba a acercarse a la 'Congregación del Sagrado Pectoral de Santiago' "vengáis de donde vengáis", aunque en el caso de los inmigrantes "la peregrinación se hace en sentido contrario".

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