En 'Hablando se enciende la gente', su sección de debate en El Intermedio, Thais Villas charla con un grupo de ciudadanos sobre la crisis migratoria. "¿Hay un problema con la inmigración en España?", pregunta la reportera a los presentes, que se dividen en sus respuestas. "Yo opino que no", responde una mujer, que reflexiona sobre que el problema es el reparto migratoria entre comunidades: "En Canarias y Ceuta están muy tensionados porque no paran de llegar y no hay sitio, si lo repartiéramos entre todos sería otro tema".

Por su parte, un señor señala que "vienen muchos inmigrantes, no solo ilegales, y eso se puede convertir en un problema muy gordo". Por su parte, una mujer reflexiona sobre cómo desde España se vincula a los inmigrantes con la delincuencia: "Esa intención que le damos a los inmigrantes antes de salir a su casa de que piensan venir a ponerse las botas y robar es ridícula". "Yo creo que vienen a delinquir porque de donde vienen es a lo que están acostumbrados", apostilla el señor.

Por otro lado, un joven afirma en el vídeo principal de esta noticia que la inmigración tiene "un lado bueno y otro malo": "El lado bueno es que cubren puestos de trabajo. El malo es que les explotamos y los que no trabajan, delinquen". "Si nos vamos a preguntar a las familias de chicos apuñalados por inmigrantes te van a decir que sí es un problema", sentencia.