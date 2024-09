Cristina Gallego se pone en la piel de Piluchi, la señora bien. La ultraconservadora cuenta a Sandra Sabatés y el Gran Wyoming que se ha acordado mucho de ellos durante sus vacaciones. "Me acordaba de ti", le dice a Wyoming, "cada vez que veía una gamba... como son así de belleza distraída y rojas como tú".

De Sandra se acordó en Jávea, ya que, sin querer, acabó en una playa nudista y "había unas chiquitas que debían ser amigas tuyas porque tampoco se depilaban nada". "Se fijó usted mucho en las mujeres, a ver si el año que viene en lugar de Jávea va a acabar pasando las vacaciones en Sitges", responde Sandra.

"En las vacaciones no se os ha pasado la bobada esta de ser bolivarianos y lesbianos", responde 'Piluchi'. "Seréis muy modernos pero estáis hechos unos racistas". La 'señora bien' hace referencia a la reciente entrevista de Vinícius Júnior, en la que declaraba que "si antes de 2030 España no evoluciona en el tema del racismo aquí no se puede celebrar el mundial".

"¿Se puede ser más desagradecido? Que vienen aquí de África, les acogemos, les damos trabajo, comida, les damos un balón...", afirma indignada. "Una vez a uno le di 30 euros por un bolso", confiesa 'Piluchi', algo que deja alucinado a Wyoming: "'Piluchi', no me diga que usted compra los bolsos en el top manta". "No, hombre, era para Gwendolyne la interna, ella no sabe distinguir", aclara.

Wyoming le aclara que el jugador es de Brasil. Algo que 'Piluchi' no cree debido a que "es más oscuro que los cuartos que le gustan a Sandra". "De todas formas usted estará de acuerdo con que hay que terminar con los episodios racistas en el fútbol", responde el presentador. "Pero ¿qué racismo...? Que este país no es racista, a muchos españoles no nos importaría que, en lugar de Sánchez, hubiera un presidente negro, o chino, o moro... bueno dejémoslo en chino", afirma ella.