Mikel Ayestaran, sobre el plan de paz de Trump y Netanyahu para Gaza: "Se espera que la respuesta llegue en las próximas 24 horas"

El Intermedio conecta en directo con el corresponsal Mikel Ayestaran desde Jerusalén para analizar la última hora del plan de paz impulsado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

El Intermedio conectó en directo con Mikel Ayestaran, que se encuentra en Jerusalén, para informar sobre las novedades tras conocerse la propuesta de plan de paz presentada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Este plan busca abrir una vía de negociación y, de momento, se espera la respuesta de Hamás.

"Desde anoche los islamistas están analizando esta propuesta, pero de momento no hay una respuesta formal, lo están haciendo además con el resto de facciones palestinas", explica el corresponsal.

Ayestaran destacó también que uno de los puntos positivos para Trump ha sido conseguir el respaldo "para su causa" de dos países clave: Turquía y Qatar, que "tienen influencia sobre Hamás". "Esta misma tarde desde Qatar han recomendado a Hamás que acepten esta propuesta de 20 puntos y que la utilice de hoja de ruta a partir de la cual empezar de nuevo a negociar", añade el periodista.

El corresponsal señaló además que, según los servicios de inteligencia israelíes, "la respuesta final va a llegar desde dentro de Gaza y no desde el brazo político de los islamistas en Doha". Y concluye: "Se espera que esa respuesta llegue en las próximas 24 horas, eso es lo que dicen algunos medios árabes, porque parece que no quieren jugársela con ese ultimátum que ha dado Trump de tres o cuatro días".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.