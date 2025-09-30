Ahora

El Intermedio

Mikel Ayestaran, sobre el plan de paz de Trump y Netanyahu para Gaza: "Se espera que la respuesta llegue en las próximas 24 horas"

El Intermedio conecta en directo con el corresponsal Mikel Ayestaran desde Jerusalén para analizar la última hora del plan de paz impulsado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Mikel Ayestaran, sobre el plan de paz de Trump y Netanyahu para Gaza: "Se espera que la respuesta llegue en las próximas 24 horas"

El Intermedio conectó en directo con Mikel Ayestaran, que se encuentra en Jerusalén, para informar sobre las novedades tras conocerse la propuesta de plan de paz presentada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Este plan busca abrir una vía de negociación y, de momento, se espera la respuesta de Hamás.

"Desde anoche los islamistas están analizando esta propuesta, pero de momento no hay una respuesta formal, lo están haciendo además con el resto de facciones palestinas", explica el corresponsal.

Ayestaran destacó también que uno de los puntos positivos para Trump ha sido conseguir el respaldo "para su causa" de dos países clave: Turquía y Qatar, que "tienen influencia sobre Hamás". "Esta misma tarde desde Qatar han recomendado a Hamás que acepten esta propuesta de 20 puntos y que la utilice de hoja de ruta a partir de la cual empezar de nuevo a negociar", añade el periodista.

El corresponsal señaló además que, según los servicios de inteligencia israelíes, "la respuesta final va a llegar desde dentro de Gaza y no desde el brazo político de los islamistas en Doha". Y concluye: "Se espera que esa respuesta llegue en las próximas 24 horas, eso es lo que dicen algunos medios árabes, porque parece que no quieren jugársela con ese ultimátum que ha dado Trump de tres o cuatro días".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | La lluvia azota duramente a una Ibiza inundada y con la UME desplegada para rescatar a personas atrapadas
  2. La jueza de la DANA, sobre la negligencia del Gobierno de Mazón: "Es como si un juez de Violencia de Género no supiera que hay órdenes de protección"
  3. El 'show' de Trump con sus mandos militares: propone usar "ciudades peligrosas" de EEUU como campos de entrenamiento
  4. Hamás se inclina hacia el 'sí' y podría aceptar el plan de paz para Gaza, según la CBS
  5. Ayuso se inventa una amenaza etarra de "pim, pam, pum" traduciendo mal el "entzun, Euskadi euskaldun" del lehendakari Pradales
  6. Rosario tiene 101 años y después de 76 en el Eixample (Barcelona) la echan de su residencia: un fondo de inversión ha comprado el edificio