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La Semana Santa llega a El Intermedio con una procesión dedicada a Trump, "el venerado señor del Santísimo Pussy 'Agarrao'"

La primera estación de penitencia se encuentra frente a la Casa Blanca, donde 'Elon Musk', 'Marco Rubio' y 'J.D. Vance' admiran el paso de su presidente.

La primera estación de penitencia se encuentra frente a la Casa Blanca, donde 'Elon Musk', 'Marco Rubio' y 'J.D. Vance' admiran el paso de su presidente.

La Semana Santa ya ha llegado a El Intermedio. "Este plató ya huele a azahar y a torrijas", cuenta el Gran Wyoming. "En esta edición sacamos en procesión a 'Donald Trump', nuestro venerado señor del Santísimo Pussy Agarrao", añade.

La comitiva ha partido desde la Casa Blanca y, como explica el presentador del programa, "desde allí llevará la devoción y el recogimiento por las distintas estaciones de penitencia, invadiendo unas, amenazando a otras y poniendo aranceles a todas".

El programa conecta con la primera estación de penitencia, justo delante de la Casa Blanca, para que los espectadores "puedan escuchar los gritos y loas que los fieles enfervorecidos lanzan al santo patrón de la patada en el culo al latino".

Guapa, guapa y guapa!", le grita 'Elon Musk', "qué bonita eres, la reina del martes santo". detrás de él, 'J.D Vance' y 'Marco Rubio' admiran el paso de la procesión del 'presidente de EEUU'.

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