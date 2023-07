"Hay quien dice que el verano solo empieza cuando Santiago Segura presenta la película más taquillera del año", asegura Dani Mateo antes de dar paso al guionista y director del éxito de taquilla 'Vacaciones de Verano'. Aunque no es la primera vez que Segura pisa el plató de El Intermedio, para él, esta experiencia es un tanto novedosa. "Venir aquí y que no esté Wyoming es como ir a casa de tu amigo y que no estén sus padres", bromea con Mateo, que no le impone tanto como el presentador 'titular'.

El afamado cineasta considera que su último film es "un peliculón". "Está feo que lo digas tú", le reprende Dani. Pero con poco tiempo en taquilla, ya compite, iguala y vence a los más grandes, como Indiana Jones. "Los comentarios han sido muy buenos", asegura él. "Tú ya estás abonado al éxito", reconoce el humorista. "Abonado no, intento no cagarla", confiesa Segura.

Llegados a este punto, entra en escena "la estrella de la película", que no es otra que la colaboradora del programa, Cristina Gallego. "Quiero agradecérselo a El Intermedio. Un día viendo la tele digo, 'pero, ¿de dónde ha salido esa persona? Tenía los ojos como un dibujo manga, superexpresiva, con una sonrisa cautivadora... Y de repente digo, 'pero si yo soy director, igual puedo llamarla'", rememora.

A Dani no le sienta demasiado bien que no se fijara en él para darle un papel, pero él tiene su espacio reservado para la próxima de Torrente, le asegura para su tranquilidad. Cristina también se deshace en halagos con el director. Para ella, trabajar con él "ha sido un viaje maravilloso". "Ha sido una fantasía", asegura. "Es buen director, buen guionista... tenía que dirigir a todo el elenco, a los niños, a él mismo... Yo ahí dije, 'guau, es alucinante la capacidad que tiene'".

Segura cree que sus palabras solo son debidas a que quiere salir en la siguiente película, pero no hace falta que le haga la pelota, porque a él ya le ha conquistado. Incluso la prefiere a Cañita Brava, que para él es "lo más".