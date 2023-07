El actor y director de cine Santiago Segura ha estado este jueves en Más Vale Tarde para hablar de su nueva película 'Vacaciones de verano'. El filme ha tenido mucho éxito como todas sus películas de verano y Segura ha asegurado que está muy feliz porque esta divertida comedia ha estado este jueves por encima de 'Misión imposible' e 'Indiana Jones'.

En el elenco de 'Vacaciones de verano' están amigos y su hija Sirena y está teniendo éxito desde su estreno el pasado 6 de julio. "Hoy es uno de mis días más felices. Me he levantado esta mañana y mi película era número uno. Hemos quedado por encima de 'Indiana Jones' y 'Misión imposible'", ha señalado Segura. "Es mi sueño húmedo de adolescente... Me puedo morir ya", ha expresado el actor.

El director de cine ha contado que "no quiere que se pase el día", y ha achacado el éxito que tiene en el cine es porque hace "películas divertidas, simpáticas y entretenidas". "La idea es que la gente se lo pase bien y diga este tío me divirtió el año pasado, voy a volver", ha añadido.

Sobre la participación de su hija, dice que es por su "egoísmo absoluto" porque le hace "mucha gracia" y así pasa tiempo con ella. "Esta niña de 5 años va a desaparecer y la quiero encapsular", ha explicado sobre cómo surgió la idea.

La trama de la película cuenta cómo Santiago Segura y Leo Harlem se quedan sin trabajo y les contratan para ser animadores infantiles en un hotel. Además, se tienen que llevar a los niños y como está prohibido llevar a los pequeños, los esconden en la zona de empleados.