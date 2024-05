Raúl Pérez se convierte en Salvador Illa que se anima a versionar 'The code' de Nemo Mettler, representante de Suiza y reciente ganador del Festival de Eurovisión. El candidato socialista catalán se ha atrevido, incluso, a copiar el estilismo de Nemo aunque manteniendo sus clásicas gafas de pasta.

"El PSC triunfó, ya está aquí el Salvador, es el fin del 'procés', 'adeu' Aragonès", comienza su canción. "El pueblo ya votó, no gana Puigdemont, me quedo yo el Govern que a mí me han votado 'mes'", continua.

'Illa' demuestra también sus dotes para el canto lírico cantando "pactar va a ser la ja, ja, ja, ja, ja". "Ay, que coñazo va a ser, llegar a President, empieza el show", se lamenta en el tema.

Y no solo se anima con la lírica, 'Illa' también rapea en la canción. "Soy un crack, soy tu crush, soy tu salvador. Aunque sea un poco tostón hasta el BOE es más chisposo que yo", rima el 'candidato socialista'.

"El voto del público se lo ha llevado desde luego", afirma Wyoming tras escuchar los aplausos del público. El presentador expone que quizá tendrían que haberle llevado a él a Eurovisión y que Nebulossa se presentara a las elecciones catalanas, ya que, como afirma, "sus bailarines ya parecen de Esquerra... este fin de semana se han quedado con el culo al aire".