El sacerdote que está a punto de convertir a Isma Juárez al cristianismo: "Trae un poco de agua y lo arreglamos"

Isma Juárez ha estado en la vigilia del papa, donde ha conocido a fieles de todo tipo, desde un grupo de jóvenes que le desvelan su 'ranking de papas', hasta un sacerdote que admite usar la IA para preparar la catequesis.

Isma Juárez se fue hasta la vigilia del papa León XIV en Madrid, donde asistió a toda una fiesta para todos los fieles, desde los veteranos que mandan recuerdos a Wyoming porque no se pierden El Intermedio nunca, hasta los más jóvenes.

Algunos de ellos le explican que forman parte de la Juventud Obrera Cristiana, que se creó "para evangelizar a los jóvenes de los barrios y las periferias". Su presidente se mostraba encantado y aseguraba que "está de puta madre que nos inviten", algo que, afirma, "no suele pasar".

"Para que luego digan que no queda fe en el mundo", le comenta un sacerdote en medio de la fiesta. Además le explica que viene de Tortosa y se hospeda en un convento, algo que según él puede hacer cualquiera que haya venido a Madrid estos días: "Siempre hay hospitalidad y te acogen en un sitio u otro", comenta.

Isma le explica que no está bautizado, lo que no parece ser un problema para el cura: "Trae un poco de agua y lo arreglamos", le comenta con humor, si bien señala que no sería tan fácil porque "necesitaríamos un poquito de preparación".

El reportero también le pregunta sobre la encíclica en la que el papa se ha puesto "chungo" con la inteligencia artificial. El sacerdote considera que "cualquier cosa la podemos utilizar para bien o para mal" y asegura que él mismo utiliza la IA "muchas veces", incluso para preparar la catequesis, donde según él "no se estudia, se vive". "Cuidado, que está a esto de convertirme", reacciona el reportero.

El ranking de papas

Isma también habla con otros jóvenes mientras esperan el paso del papamóvil. Ellos le proponen un ranking de papas, donde Francisco I estaría en el número uno y Benedicto XVI "abajo". Sin embargo, cuando el reportero les ofrece la posibilidad de una entrada para el concierto de Bad Bunny, dos de ellos caen en la 'tentación' y suspenden su "prueba de fe".

Finalmente, Isma consigue que nazca "una amistad" con Sonsoles, otra fiel de León XIV, que celebra que el reportero se haya acercado "un pelín" a la Iglesia católica. A cambio, ella verá por una vez El Intermedio en su casa.

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