Rufián insiste en "intervenir el mercado" de la vivienda: "No podemos permitir que las familias compitan con grandes especuladores"

"No vamos en contra de quien tiene un piso y lo alquila, sobre todo para compensar su pensión", afirma Gabriel Rufián, que afirma que "a partir de la segunda vivienda se debe pagar infinidad de impuestos para evitar que los ricos especulen".

"Ha dicho el presidente del Gobierno que no estamos en el mismo escenario de Irak, sino mucho peor, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de esta situación?", pregunta Andrea Ropero a Gabriel Rufián en este vídeo de El Intermedio, donde el político de ERC critica "que ahora las trolas se votan y antes se tapaban". "Lo de Irak costó meses y meses de trolas, de mentiras, de inventarse relatos, de ir a todos lados. Y ahora sale un tipo diciendo 'lo hago porque me da la gana' y la gente le vota", reflexiona Gabriel Rufián.

Además, la periodista de El Intermedio pregunta a Gabriel Rufián "por qué cree que el Gobierno no ha traído el tope del precio del alquiler" al Congreso de los Diputados. "Porque no se atreve", afirma rotundo el político de ERC, que explica que desde el Ejecutivo "creen que el pequeño propietario va a comprar el relato de que van contra ellos". Sin embargo, Rufián insiste: "Nosotros no vamos en contra de quien tiene un piso alquilado, sobre todo para compensar su pensión. Nosotros vamos en contra del que especula, del que acumula".

"Lo que no podemos permitir es que las familias de este país compitan con grandes especuladores", afirma rotundo el catalán, que destaca que "eso lo que significa es romper el bucle tóxico de la acumulación e intervenir el mercado". "A partir de la segunda vivienda se debe pagar una infinidad de impuestos para evitar que la gente rica especule con la vivienda", insiste Rufián, que destaca: "El PSOE negocia primero con Junts y venir a nosotros y decir, 'lentejas'".

Por último, Rufián manda un tajante mensaje al PSOE: "Le invito, una vez más, a que en lugar de hacerlo primero con Junts y luego con nosotros, lo haga al reves, a ver qué pasa".

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