Rufián aboga por "tener un discurso en la izquierda que hable de seguridad": "El mundo es como es, hay que intentar proteger"

Rufián está en contra de pertenecer a la OTAN, a la que considera "un delegado comercial de EEUU", pero indica que no sería fácil que España se saliese. "Es como cuando no quieres coger un vuelo y a 100.000 pies te dicen: 'Bájate'", ha declarado en El Objetivo.

Gabriel Rufián ha enfatizado la importancia de que el Gobierno transforme el eslogan "no a la guerra" en acciones concretas. En una entrevista con Ana Pastor, recordó que España intercambió con Israel 170.000 millones de euros en componentes en 2025 y que las compras de armas a EE.UU. han aumentado. Rufián destacó que la izquierda debe abordar temas de defensa, defendiendo la autodefensa desde una perspectiva izquierdista. Propuso debatir sobre un ejército europeo único para optimizar el gasto en defensa y expresó su postura antimilitarista, criticando a la OTAN como un delegado comercial de EE.UU., aunque reconoció que abandonar la Alianza no es sencillo.

Gabriel Rufián ha reiterado este miércoles la necesidad de que el Gobierno vaya más allá del eslogan de "no a la guerra" y lleve a cabo medidas que traduzcan esa frase "en hechos".

Durante una entrevista con Ana Pastor para El Objetivo, Rufián ha recordado que en 2025 España intercambió con Israel 170.000 millones de euros en componentes y que a EEUU "se le compran más armas que nunca".

No obstante, el portavoz de ERC en el Congreso ha reivindicado que la izquierda también hable de defensa porque "el mundo es como es". "Hay que intentar proteger y hay que tener un discurso en la izquierda que hable de seguridad y de autodefensa. Yo reivindico la autodefensa desde una posición de izquierdas", ha insistido Rufián.

En esta línea, Rufián ha abogado por debatir sobre la creación de un único ejército europeo para "racionalizar más el gasto en defensa" y, preguntado por la OTAN, ha subrayado que "nunca he compartido los posicionamientos de la OTAN ni el hecho de pertenecer a ella".

"Yo soy antimilitarista. Mi posición personal es que la OTAN es un delegado comercial de EEUU", ha aseverado, añadiendo que "es una posición que hay que consensuar dentro de un gobierno".

Sobre su opinión de que España salga de la Alianza Atlántica, Rufián ha apuntado que "tampoco es tan fácil ni tan sencillo". "Lo de salirse de la OTAN es como cuando no quieres coger un vuelo y a 100.000 pies te dicen: 'Bájate'. Tampoco es tan fácil", ha esgrimido.

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