La plataforma 'Canarias se agota' se traslada hasta las puertas del Congreso de los Diputados para exigir un modelo turismo mas sostenible y menos agresivo. Roberto Mesa, activista, aclara a Andrea Ropero que no están en contra del turismo, pero sí de regularlo.

Este explica que el primer paso sería limitar el número de turistas, pues asegura que "no es necesario tanto turista para que la población local pudiera vivir bien". "Hemos aumentado y no hay un límite, no han puesto un tope y ya son más de 16 millones de turistas para una poblaciónde menos de dos millones", denuncia.

Mesa afirma que atraviesan una situación "muy extrema" que se ve reflejada en la manifestación del pasado sábado en todas las islas. "Es muy difícil que hables con una persona de Canarias que no se vea afectada por el tema del turismo", expone, algo que también estaría perjudicando al empleo con "trabajos muy precarios", dice.

"Canarias es la población más pobre del Estado español y con el turismo está teniendo muchísimos beneficios que se están quedando en pocas manos", sostiene, y manifiesta que buscan un cambio de modelo turístico que sea sostenible, que beneficie a la población local en lugar de perjudicarla.