El Ministerio del Interior ha confirmado que las devoluciones no se van a aplicar a los cerca de 1.500 menores que permanecen en Ceuta tras llegar desde Marruecos. Ante esta situación la ministra Ione Belarra ha reunido de urgencia al Consejo Territorial de Servicios Sociales para estudiar con las comunidades una respuesta conjunta para la acogida de estos niños.

Autonomías como Galicia, Navarra, País Vasco y Canarias se han mostrado dispuestas a acogerles mientras Asturias o Extremadura están estudiando esta situación. Una posición que contrasta con Andalucía, que ha anunciado que no puede coger más menores no acompañados que lleguen a Ceuta. Esta decisión llega tras una amenaza del portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira: "En Andalucía no los queremos, no vamos a conseguir que esos menores lleguen a Andalucía y si el Gobierno andaluz los acoge dejará de contar con el apoyo de este grupo parlamentario".

Estas declaraciones de Vox indignan a El Gran Wyoming, que las califica de "discurso inhumano": "Le recuerdo que estamos hablando de acoger a niños, como el bebé rescatado in extremis por un buzo". "¿De verdad al ver esta imagen volvería a decir que en Andalucía no les quieren?", pregunta tajante Wyoming. Puedes ver su respuesta completa en el vídeo principal de esta noticia.