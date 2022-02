El Gobierno ha vivido una jornada de infarto para sacar adelante la reforma laboral, una medida que ha contado con la firme oposición desde el principio del Parido Popular. Justo en el mismo día se han conocido los datos de paro del mes, que registra el menor aumento de del desempleo en un mes de enero de los últimos 25 años.

El Ejecutivo han atribuido estos datos a los efectos de la reforma, una interpretación radicalmente opuesta a la que ha hecho Teodoro García Egea en el Congreso, lo que ha llevado a un enfrentamiento dialéctico entre Egea y Yolanda Díaz. "No meta mucho más el dedo el la yaga, que la próxima le atiza con la EPA, pero con la versión tapa dura", ha comentado Wyoming tras ver la discusión política.

Por su parte, Pablo Casado ha apostado por mantener la legislación de 2012 de Mariano Rajoy con el pretexto de no atacar la flexibilidad laboral en un momento de crisis como el actual. "La ley actual funciona y lo que funciona no hay que cambiarlo", ha apostillado. Wyoming responde a esta reflexión: "No sé si a lo que hacía la reforma de Rajoy, que básicamente era abaratar el despido y favorecer la temporalidad, se le puede llamar funcionar. Claro que funciona, pero según para quién".