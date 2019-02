Wyoming abandona el plató de El Intermedio para intentar (hasta en tres ocasiones) que Pedro Sánchez le firme su libro

El Gran Wyoming no entiende "tanta burla en torno al libro de Pedro Sánchez", 'Manual de Resistencia', una publicación que ha sido muy criticada entre los políticos de los partidos de la oposición. "A mi me parece un libro francamente interesante", y por ello se lo ha comprado, cuenta Wyoming. Aunque confiesa que no lo leerá y que sólo lo quiere para "tenerlo en la mesilla y ver la foto de Sánchez antes de dormir".

Aprovechándo que, según Wyoming, Pedro Sánchez está cerca en una firma de libros, el presentador se escapa del plató hasta en tres ocasiones para lograr una firma del presidente del Gobierno.

En un primer intento, Sánchez no le hace caso, a pesar de que Wyo le asegura que se ha leído "todo lo que ha escrito, incluida la tesis". El presentador se marcha sin la firma: "Esto con Zapatero no me pasaba", afirma Wyoming que además dice que Sánchez "de cerca no es tan guapo".

Vuelve a intentarlo, con el mismo resultado. "Oiga, que si no me lo firma usted se lo pido a Irene Lozano, total, ya ha escrito el libro, no le importará escribir la dedicatoria también", le insiste Wyoming al presidente.

Al final, Wyoming acaba avisando a Sánchez de que le gustan más los libros de Aznar: "Son tan entretenidos que los guardo en la sección de Ciencia Ficción".

