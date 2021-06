El Gran Wyoming ha comparecido por primera vez en la historia ante el Senado para responder a la Ministra de Exteriores, Arancha González Laya, después de que haya nombrado al presentador de El Intermedio en un rifirrafe con el 'popular' Rafael Hernando.

"Me honra que hable usted de mí y de mi programa, pero no entiendo que diga que 'al contrario de en El Intermedio en el Senado de España se tratan cosas muy serias'", ha espetado El Gran Wyoming, que ha sugerido que la ministra "igual no ve mucho el programa". Acto seguido, le ha explicado cuáles son los cinco temas que constituyen la esencia de El Intermedio. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el discurso al completo.

La reacción de Wyoming al ver cómo le nombran

"Bueno, no sé qué me sorprende más si que González Laya me use en el Senado para atacar a la oposición o que a Rafael Hernando le parezca un cumplido que le llamen Wyoming", destaca Wyoming en este vídeo.