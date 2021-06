La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y el senador del PP Rafael Hernando han protagonizado un tenso y sorprendente rifirrafe en pleno Senado. Después de que el popular acusara a la ministra de hacer 'trompetería' del encuentro entre Sánchez y Biden, González Laya ha respondido mencionando a El Intermedio y El Gran Wyoming. "Para mí, que a estas alturas me comparen con el señor Wyoming es un honor", ha afirmado Rafael Hernando.

Unas palabras que han sorprendido mucho a El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, donde las analiza. "Bueno, no sé qué me sorprende más si que González Laya me use en el Senado para atacar a la oposición o que a Rafael Hernando le parezca un cumplido que le llamen Wyoming", destaca el presentador alucinado. Además, Wyoming manda un cariñoso mensaje al político del PP. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de la noticia.