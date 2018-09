¿SE ACABÓ LA CRISIS?

Nilda Risueño sufrió un desahucio tras pedir al banco una dación en pago. Nilda no podía hacer frente a la hipoteca a 50 años que había firmado. "Gracias a la PAH y al duro camino recorrido logramos la dación en 2017", relata. Ahora, con un contrato precario de empleo no sabe si podrá hacer frente a un alquiler. "Para nosotros la crisis no ha pasado".