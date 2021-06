Después de que Isabel Díaz Ayuso sugiriese que Felipe VI podría negarse a firmar los indultos del procés, algo inconstitucional, el líder del PP ha rectificado públicamente a Díaz Ayuso. Y es que Pablo Casado recalcó que la única responsabilidad de los indultos es del Gobierno. Pero lejos de corregirse, Isabel Díaz Ayuso ha reiterado su opinión, salpicando, además, al líder de su partido.

El Gran Wyoming analiza estas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el monarca en El Intermedio: "O sea que Ayuso no rectifica y dice que Casado está de acuerdo con ella, solo hay una cosa que le gusta más a Ayuso que beberse una cerveza en libertad, tirarse a la piscina". Además, Wyoming le manda un tajante mensaje a Ayuso: "La monarquía no es como la sanidad, no pueden privatizarla". Puedes ver su respuesta completa en el vídeo de arriba.