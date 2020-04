En 'Tú en tu casa y yo en la mía' El Gran Wyoming entrevista a dos hermanos artistas que son los más famosos desde los hermanos Calatrava. Son María y Paco León, que pasan la cuarentena separados y solos en sus respectivos domicilios.

María cuenta que no termina de comunicarse bien a través de una pantalla: "Es muy extraño hablar con mi familia por aquí, que no les puedo tocar". Cuenta también que sale a la calle con su perra, pero que el animal "se creé que es una persona": "Ve que no hay nadie en la calle y se siente rara, es andaluza y se le nota".

Por su parte Paco reconoce que comparte esa sensación: "Estoy incomodísimo en la calle. Me dan ganas de irme a casa". Además, revela que alguna vez que ha salido, le han llegado a pedir selfies: "Con la distancia de seguridad, claro, a dos metros por detrás".

Ambos están hoy de estreno, pues ha salido la tercera temporada de 'La Casa de las Flores', una comedia en la que interpretan a dos hermanas. "Me lo pasé pipa en el rodaje, mi hermano es divertidísimo", asegura María.

Para terminar la charla, El Gran Wyoming les propone un juego de preguntas con el que descubrirán si se conocen muy bien o no. Los hermanos deben apuntar la respuesta en un papel y ver si han coincidido.

"¿Cuál es el peor defecto de María?", pregunta el presentador. Ella dice que es muy "cabezona"; él, que "desaparece", a lo que María responde asintiendo: "Es que no uso nada el teléfono".

Otra de las preguntas que lanza El Gran Wyomin es la de quién es el hijo favorito. "Nos quiere mucho a los tres, pero con Paco tiene algo especial", cuenta María.

Y Paco lo confirma: "Es verdad, pero por ella tiene como debilidad. Todavía no ha cortado el cordón umbilical, son como la misma persona", añade.

