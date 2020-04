El Gran Wyoming ha entrevistado en El Intermedio a David Broncano, uno de los presentadores más reconocidos de este país.

Broncano ha asegurado que sigue trabajando, por lo que en cuarentena está manteniendo su rutina: "Aparte, yo me entretengo fácil en casa. Es una época que es la revancha de los frikis, hay gente de la que siempre se ha dicho 'joe, sal a la calle', y ahora esa gente está encantada", ha explicado.

Aunque el presentador ha reconocido que lo que más está echando de menos es hacer deporte: "En cuanto a rutinas lo que más me está jodiendo es no poder escalar o esquiar, pero entreno en casa".

Sobre sus habilidades culinarias, Broncano ha reconocido que no son su punto fuerte: "Voy a lo básico. Básicamente arroz y pollo todo el día, con eso voy tirando".

A pesar de que el presentador continúa haciendo su programa, falta el público. "Es verdad que los primeros días que lo hemos hecho solos es raro, porque como pura comedia enseguida puedes caer en algo que te está haciendo gracia a ti, pero no sabes si se la hace al público", ha reconocido el presentador de 'La Resistencia'.

Aun así Broncano no ha dudado en dar consejos a El Gran Wyoming para calar entre el gran público joven: "Tienes 'set up' de Youtuber ahora". "A mí tu discurso 'classic Wyoming' siempre me ha flipado, yo echaría rato viéndolo", ha reconocido Broncano.

En homenaje a las ya más que conocidas preguntas que el presentador de 'La Resistencia' realiza en su programa, El Gran Wyoming ha querido saber cuándo perdió la virginidad: "Con 15 años o así, creo", ha apuntado el presentador, que ha asegurado que durante la adolescencia, "sorprendentemente", le fue bien.

